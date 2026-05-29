BEYOOOOONDS高瀬くるみ（27）が、都内で初のフォトエッセー「beyond myself」発売イベントを行った。6月16日に行われるコンサートでの卒業を控え、ハロプロ研修生加入からユニット結成、デビューを経てエネルギッシュに全力で突き進んだ現在までの思いを最新のフォトと共につづった。「グループを卒業する前に形に残るものを出せたことがすごくうれしいです」と喜びを見せ「活動する中で学んだことや、活動があったからこそ前向き