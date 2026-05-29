BEYOOOOONDS高瀬くるみ（27）が、都内で初のフォトエッセー「beyond myself」発売イベントを行った。

6月16日に行われるコンサートでの卒業を控え、ハロプロ研修生加入からユニット結成、デビューを経てエネルギッシュに全力で突き進んだ現在までの思いを最新のフォトと共につづった。

「グループを卒業する前に形に残るものを出せたことがすごくうれしいです」と喜びを見せ「活動する中で学んだことや、活動があったからこそ前向きに今を生きているので、これまでの経験を思い出すように書きました。読んでくださる方が楽しい気持ちやうれしい気持ちになれるように、コンセプトをしっかりと決めて撮影していただきました」と自信を見せた。

文章を構成しながら「色々な人に支えられてたくさんの経験があったからこそ今楽しく活動できていること、このエッセーで自分を振り返る内容を書きながら改めて初心に帰ることができた」と周囲への感謝もあふれた。

自己採点は「100点満点！」と大満足の1冊。それでも「まだまだ自分には伸びしろがあると思うので次出すときには120点、150点の自分になれていたらうれしいなと思います」と止まらない向上心をうかがわせた。

卒業後については「自分の芸能のスタートがお芝居だったのでお芝居を主軸に置きつつまだ挑戦をしたことがないお仕事にも挑戦していきたいです」と芸能活動継続を明言。「自分の可能性を広げていけるように活動していけたらいいなと思います」と思い描いた。