瀬戸内海を７０年以上調査や研究し続けてきた広島大学の船があります。その船が継続の危機に直面しクラウドファンディングに挑戦しています。 全長約４０ｍ。中四国地方で唯一の大学付属の練習船「豊潮丸（４代目）」です。 練習船と聞くとあまり聞き馴染みがないですが… 広島大学 生物生産学部 小池一彦学部長「瀬戸内海の海洋研究や魚の研究をしてきた歴史のある船です」 呉の港を拠点に瀬戸内海の水質や海底の環境、生