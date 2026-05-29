eBay Japanは、運営する総合ショッピングサイト「Qoo10」において、今年2回目となる「20％メガ割」セールを開催する。期間は本日5月29日17時～6月10日まで。 「20％メガ割」セールでは、期間中3回に分けて20％メガ割クーポンがプレゼントされる。クーポンの割引上限は1万円。第1弾は本日5月29日17時～6月2日、第2弾は6月3日～6日、第3弾は6月7日～10日の間で実施される