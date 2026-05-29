韓国代表に激震が走った。同国のサッカー協会会長が、大会終了直後の辞任を電撃発表した。【注目】韓国代表選手「日本が羨ましい」大韓サッカー協会のチョン・モンギュ会長は5月29日、「今回のワールドカップ終了をもってサッカー協会会長の座から退く」と声明を発表。あわせて「代表チームが本大会で成果を出せるよう支援することが、会長としての最後の務めだと考え、最後まで最善を尽くす」との決意を述べた。昨年2月、85.6%と