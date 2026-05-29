KDDIは、6月以降に実施される「au PAY×地方自治体連携キャンペーン」を発表した。1都2県の4自治体で最大30％還元キャンペーンが実施される。 開催されるのは、東京都杉並区や多摩市、神奈川県、鹿児島県さつま町。 エリア 実施期間 還元率 還元上限 東京都杉並区 6月1日～7月10日 20％ 1回あたり上限1000円 期間あた