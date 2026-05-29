ファーウェイ・ジャパンは、「HUAWEI WATCH FIT 5 Pro」と「HUAWEI WATCH FIT 5」を5月29日に発売した。 市場想定価格は、「HUAWEI WATCH FIT 5 Pro」のホワイト、ブラック（フルオロエラストマーベルト）が3万9380円、オレンジ（ナイロンベルト）が4万2680円。「HUAWEI WATCH FIT 5」のブラック、ホワイト、パープル、グリーン（フルオロエラストマーベルト）が2万7280円、シルバー