PayPayは、セブン-イレブンの対象店舗で、対象商品を購入すると最大20％のPayPayポイントが還元される「セブン-イレブンの対象おにぎり・寿司を PayPayで買うと最大20％戻ってくる」キャンペーンを実施する。期間は6月1日～6月30日。 対象商品は、店頭に並ぶおにぎり・寿司のうち、指定のキャンペーンシールが貼られたもの。最大20％のポイント付与は、これら対象商品の購入金額に対してのみ適用