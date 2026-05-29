KDDIは、サブスクリプションサービス「Pontaパス」の会員向けに、「夏のPontaパス祭」を開催する。期間は6月1日～7月31日まで。 ローソンで還元率が20倍の10％に 6月1日～30日までの期間中、ローソンでau PAYのコード決済を利用して支払ったユーザーを対象に、ポイント還元率が最大20倍に引き上げられる。これにより、還元率が通常0.5％のところ、最大10％となる。エ