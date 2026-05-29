KDDIは、サブスクリプションサービス「Pontaパス」の会員向けに、「夏のPontaパス祭」を開催する。期間は6月1日～7月31日まで。

ローソンで還元率が20倍の10％に

6月1日～30日までの期間中、ローソンでau PAYのコード決済を利用して支払ったユーザーを対象に、ポイント還元率が最大20倍に引き上げられる。これにより、還元率が通常0.5％のところ、最大10％となる。エントリーが必要。

なお、最大10％の還元を受けるには、1回あたり200円以上の支払いを月15回以上行う必要がある。還元率は、ベース特典とステップアップ特典、au PAYベースポイントの合計となる。獲得できるポイントの上限は、ベース特典が1回あたり150ポイントで月500ポイント、ステップアップ特典が月1000ポイント。

対象店舗は、ローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100、Ｌミニマート。

スタンプラリーで最大1万ポイント

また、最大1万ポイントが当たるスタンプラリーも実施される。第1弾は6月1日～6月30日、第2弾は7月1日～31日で開催される。期間中、Pontaパスアプリ内でスタンプラリー形式のコンテンツを実施し、サービス利用などの条件をすべて達成することで、抽選に参加できる。なお、エントリーが必要。

抽選で進呈されるポイントは、1等1万ポイント、2等500ポイント、3等100ポイント。