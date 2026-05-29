パリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ決勝を控えるプレミア新王者アーセナル。チームは昨日、決勝の地ブダペストへ降り立ったことがわかっている。アーセナルにとって、これが史上2度目のCL決勝となる。1度目は05-06シーズン、相手はバルセロナだった。レアル・マドリードやユヴェントスといった強豪を打ち倒して決勝まで上がってきたアーセナルには大きな期待がかかっていたが、前半18分にGKイェンス・レーマンがサミュ