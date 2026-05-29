アマゾン（Amazon）のプライム会員向けサービス「Prime Video（プライムビデオ）」で6月に配信開始となる作品が発表された。 (c)海野つなみ／講談社 (c)2026 WOWOW｜Prime Video｜(c)NHK / WOWOW｜(c)2026「スペシャルズ」フィルムパートナーズ｜原作：モンキー・パンチ (c)TMS｜(c)吉田修一／朝日新聞出版 (c)2025 映画「国宝」製作委員会 主人公である稀代の女形・立花喜久雄役を吉沢亮が演