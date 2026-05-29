29日午前6時ごろ、東京メトロ銀座線の線路内で発煙が確認され、銀座〜浅草駅間の上下線で運転見合わせとなっていましたが、午前9時半過ぎに全線で運転を再開しました。東京メトロによりますと、29日午前6時ごろ、東京メトロ銀座線・末広町〜神田駅間の線路内で発煙が確認され、銀座〜浅草駅間の上下線で運転見合わせとなりましたが、午前9時半過ぎに全線で運転を再開しました。およそ9万2000人に影響が出たということです。東京消