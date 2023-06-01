アメリカのベッセント財務長官は28日、イランに対する経済圧力の一環として、イランの航空会社への制裁を強化する方針を明らかにしました。ベッセント長官はSNSで、イラン国内の状況について「兵士への給与支払いが滞り、警察機能も十分に働いていない」などと主張し、経済が混乱状態にあるとの認識を示しました。さらに、原油輸出の拠点となる「カーグ島は閉鎖され、通貨も暴落状態にある」と強調しました。そのうえで、イランの