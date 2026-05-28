【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TOMORROW X TOGETHERのTAEHYUNがソロ歌唱する「逢いたい (Japanese Ver.)」が、6月4日にデジタルリリースされることが決定した。 ■大人気作が約20年ぶりにオーディオドラマとして生まれ変わる 「逢いたい (Japanese Ver.)」は、5月28日から配信がスタートする、名作韓国ドラマ『天国の階段』をリメイクしたAmazon Audibleの同名の日本語オーディオドラマの