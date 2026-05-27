県民の声を県政運営に反映させようと、秋田県が県民と知事の意見交換会を開催します。県内3市で開かれる予定です。「県民と知事の“ホンネ”トーク」は、県政運営に幅広い県民の声を反映しようと企画されたもので、秋田市・能代市・由利本荘市で開かれます。誰でも応募することができる形での開催は初めてです。暮らしの中で感じる「秋田の『ここ』がもったいない！」という気づきや、「もっとこうなればいいのに！」といっ