知事と“ホンネ”で語り合おう！初の県民と知事の意見交換会 秋田市・能代市・由利本荘市で開催 県が参加者を募集 秋田
県民の声を県政運営に反映させようと、秋田県が県民と知事の意見交換会を開催します。
県内3市で開かれる予定です。
「県民と知事の“ホンネ”トーク」は、県政運営に幅広い県民の声を反映しようと企画されたもので、秋田市・能代市・由利本荘市で開かれます。
誰でも応募することができる形での開催は初めてです。
暮らしの中で感じる「秋田の『ここ』がもったいない！」という気づきや、「もっとこうなればいいのに！」といったアイデアなど、率直な意見を聞かせてほしいということです。
第1部のテーマは「秋田の『ここ』がもったいない！」。秋田の「埋もれている魅力の再発見」や、日頃感じている「モヤモヤ」について語り合うということです。
第2部のテーマは「『こんな』秋田になったらいい！」。一人ひとりが描く、これからの秋田の「未来」について語り合うということです。
第3部では、第1・2部のテーマや、地元の産業や暮らしを盛り上げるアイデアなど、開催地域の活性化について会場全体で語り合うということです。
参加するには、専用フォームからの申し込みが必要で、定員を超えた場合は抽選になります。
詳細は県公式HPからご覧ください。
【問い合わせ先】
秋田県総合政策課
018ｰ860ｰ1217
kenmintochiji@pref.akita.lg.jp
■秋田市開催
【開催日時】
６月２１日(日) 10:00～12:00
【会場】
LiSH AKITA
秋田市中通七丁目2番1号（駅ビルアルスB1）
【定員】
５０名※応募多数の場合は抽選
（抽選結果通知予定日 ６月１２日）
【募集期間】
５月１６日(土)～６月１１日(木)１７：００まで
【駐車場】
専用駐車場はご用意しておりません。
近隣の有料駐車場、または公共交通機関をご利用ください。
【応募フォーム（秋田市開催分）】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYnA0yj5wNjexlMQ3Mcu5_9O6YWB0WiHvcU00at5vW--_5AA/viewform?usp=header
■能代市開催
【開催日時】
８月２２日(土) 10:00～12:00
【会場】
マルヒコビルヂング
能代市元町4-6（能代駅徒歩5分）
【定員】
３０名※応募多数の場合は抽選
（抽選結果通知予定日 ８月７日）
【募集期間】
５月１６日(土)～７月３１日(金)１７：００まで
【駐車場】
旧能代北高跡地（無料・50台）
能代市追分町1-36（会場まで徒歩7分程度）
【応募フォーム（能代市開催分）】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHihDeV6fliAS5zQCUukiVsVBiVVqvtkpzO6hDi1O1LGO6WA/viewform?usp=header
■由利本荘市開催（予定）
【開催日時】
１１月２１日(土) 9:30～12:00（予定）
※詳細が決まり次第、県公式HPで公開されるということです。