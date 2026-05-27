ABS秋田放送

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県民の声を県政運営に反映させようと、秋田県が県民と知事の意見交換会を開催します。

県内3市で開かれる予定です。

「県民と知事の“ホンネ”トーク」は、県政運営に幅広い県民の声を反映しようと企画されたもので、秋田市・能代市・由利本荘市で開かれます。

誰でも応募することができる形での開催は初めてです。

暮らしの中で感じる「秋田の『ここ』がもったいない！」という気づきや、「もっとこうなればいいのに！」といったアイデアなど、率直な意見を聞かせてほしいということです。

意見交換会は3部構成で、第1・2部では、会場抽選で選ばれた各5人程度がそれぞれのテーマについて知事と意見交換を行い、第3部では、会場に集まった全員で意見交換が行われます。

第1部のテーマは「秋田の『ここ』がもったいない！」。秋田の「埋もれている魅力の再発見」や、日頃感じている「モヤモヤ」について語り合うということです。

第2部のテーマは「『こんな』秋田になったらいい！」。一人ひとりが描く、これからの秋田の「未来」について語り合うということです。

第3部では、第1・2部のテーマや、地元の産業や暮らしを盛り上げるアイデアなど、開催地域の活性化について会場全体で語り合うということです。

参加するには、専用フォームからの申し込みが必要で、定員を超えた場合は抽選になります。

詳細は県公式HPからご覧ください。

【問い合わせ先】
秋田県総合政策課
018ｰ860ｰ1217
kenmintochiji@pref.akita.lg.jp

■秋田市開催

【開催日時】
６月２１日(日)　10:00～12:00

【会場】
LiSH AKITA
秋田市中通七丁目2番1号（駅ビルアルスB1）

【定員】
５０名※応募多数の場合は抽選
（抽選結果通知予定日 ６月１２日）

【募集期間】
５月１６日(土)～６月１１日(木)１７：００まで

【駐車場】
専用駐車場はご用意しておりません。
近隣の有料駐車場、または公共交通機関をご利用ください。

【応募フォーム（秋田市開催分）】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYnA0yj5wNjexlMQ3Mcu5_9O6YWB0WiHvcU00at5vW--_5AA/viewform?usp=header

■能代市開催

【開催日時】
８月２２日(土)　10:00～12:00

【会場】
マルヒコビルヂング
能代市元町4-6（能代駅徒歩5分）

【定員】
３０名※応募多数の場合は抽選
（抽選結果通知予定日 ８月７日）

【募集期間】
５月１６日(土)～７月３１日(金)１７：００まで

【駐車場】
旧能代北高跡地（無料・50台）
能代市追分町1-36（会場まで徒歩7分程度）

【応募フォーム（能代市開催分）】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHihDeV6fliAS5zQCUukiVsVBiVVqvtkpzO6hDi1O1LGO6WA/viewform?usp=header

■由利本荘市開催（予定）

【開催日時】
１１月２１日(土)　9:30～12:00（予定）

※詳細が決まり次第、県公式HPで公開されるということです。