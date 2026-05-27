大雨の時などに身を守るための情報についてお伝えします。県内では去年まで4年連続で大雨による河川の氾濫や浸水、それに土砂災害の被害が発生しています。毎年のように降る記録的な大雨。死亡した人が出た年もありました。秋田を含む東北北部の梅雨入りは平年だと6月15日ごろです。今年もまもなく本格的な雨の季節がやってきます。これに先立ち、災害から身を守るために活用できる防災気象情報が変わります。わたしたち住民はどの