27日朝、秋田市豊岩の介護施設のそばでクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。秋田中央警察署の調べによりますと、27日午前8時ごろ、秋田市豊岩小山字中山の介護施設で勤務をしていた40代の女性が、施設東側の私道上にクマ1頭がいるのを目撃しました。クマの体長は約1.5メートルだったということです。警察が注意を呼びかけています。県内にはツキノワグマ出没警報が出されています。屋外での活動の際は十分