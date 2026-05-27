トライアルホールディングスは、２６年６月期業績予想が市場予想に届かなかったことなどを受けて下値模索の動きにあるが、実態面から見直し余地は大きく早晩出直りへと転じそうだ。 九州を地盤に全国に店舗を展開するディスカウントストア大手。２５年７月に総合スーパーの西友を買収したことで企業規模が大幅に拡大しており、今年５月１４日に発表した第３四半期累計（２５年７月～２６年３月）連