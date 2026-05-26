先月、窃盗の疑いで現行犯逮捕された、富山市民病院の女性看護師が、神奈川県内でも別の窃盗の疑いで逮捕されていたことがわかりました。富山市はきょう付で、看護師を停職3か月の懲戒処分としました。処分を受けたのは、富山市民病院に勤める25歳の女性看護師です。看護師は先月20日、富山市内のドラッグストアで掃除用品を盗んだとして現行犯逮捕されました。富山市が本人に聞き取ったところ、同じ月のこれより前にも、神奈川県