日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月26日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限71(71) TOPIX先物 6月限 606( 316) 日経225ミニ 6月限 713( 713) 7月限 7( 7) ◯大和証券 限月取引高(