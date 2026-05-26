いまならまだ間に合うかもしれない……2025年9月29日、トヨタはダイハツからOEM供給を受けて販売している軽オープンスポーツカー「コペン GRスポーツ」の生産を、2026年8月をもって終了すると発表しました。果たしてまだ買えるのか。またユーザーからの反響について、トヨタディーラーに問い合わせてみました。2019年10月、「GR」ブランド初となる軽規格の2シーターオープンスポーツである「コペン GRスポーツ」がデビュー