26日の外国為替市場のドル円相場は午後2時時点で1ドル＝159円00銭前後と、前日午後5時時点に比べ3銭のドル高・円安と横ばい圏。ユーロ円は1ユーロ＝184円91銭前後と9銭の小幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース