【モデルプレス＝2026/05/26】お笑いコンビ・ヤーレンズの出井隼之介が25日、自身がパーソナリティーを務めるABCラジオ『ツギハギ〜ヤーレンズのダダダ団！〜』（月曜午後9時15分）に出演。第1子の誕生と2025年に行われたABCテレビ・テレビ朝日系「M-1グランプリ2025」（以下、「M-1」）の裏話を語った。【写真】「先週収録だったのにはワケが」生報告した「M-1」決勝進出芸人◆ヤーレンズ出井隼之介、自身のラジオ番組で第1子誕生