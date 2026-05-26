ヤーレンズ出井、第1子誕生を生報告 2025年「M-1」決勝で自身が痩せていた理由も告白
【モデルプレス＝2026/05/26】お笑いコンビ・ヤーレンズの出井隼之介が25日、自身がパーソナリティーを務めるABCラジオ『ツギハギ〜ヤーレンズのダダダ団！〜』（月曜午後9時15分）に出演。第1子の誕生と2025年に行われたABCテレビ・テレビ朝日系「M-1グランプリ2025」（以下、「M-1」）の裏話を語った。
【写真】「先週収録だったのにはワケが」生報告した「M-1」決勝進出芸人
放送で「先週収録だったのにはワケがありまして」と前置きした出井は、「子供が生まれました！」と報告。これを受け、相方の楢原真樹は「え？」「どこまで聞いていいんですか」ととぼけながらも出井の第1子出産を祝った。
出井はさらに2025年の「M-1」についても言及。「M-1」放送時は「ちょっと痩せてるんですよ」とし、その理由について放送時期が妻のつわりの時期と重なっており「一緒に暮らしてるじゃん。俺もつられてご飯食べなくなっちゃって」と明かした。
放送を受け、SNS上では「嬉しい報告が生放送で聞けて嬉しい」「おめでたすぎる」「パパエピソードを聞けるのが楽しみ」と祝福の声が寄せられた。また、「だから痩せてたのか」と「M-1」放送時の出井の様子に言及する声も挙がった。
出井は1987年3月2日生まれの39歳で、2011年に同コンビを結成。2025年12月21日に放送された「M-1」決勝戦ではトップバッターとして登場し、最終順位は5位となった。（modelpress編集部）
情報：ABCラジオ
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【写真】「先週収録だったのにはワケが」生報告した「M-1」決勝進出芸人
◆ヤーレンズ出井隼之介、自身のラジオ番組で第1子誕生を報告
放送で「先週収録だったのにはワケがありまして」と前置きした出井は、「子供が生まれました！」と報告。これを受け、相方の楢原真樹は「え？」「どこまで聞いていいんですか」ととぼけながらも出井の第1子出産を祝った。
◆出井隼之介の報告にファン祝福
放送を受け、SNS上では「嬉しい報告が生放送で聞けて嬉しい」「おめでたすぎる」「パパエピソードを聞けるのが楽しみ」と祝福の声が寄せられた。また、「だから痩せてたのか」と「M-1」放送時の出井の様子に言及する声も挙がった。
出井は1987年3月2日生まれの39歳で、2011年に同コンビを結成。2025年12月21日に放送された「M-1」決勝戦ではトップバッターとして登場し、最終順位は5位となった。（modelpress編集部）
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