ジャルパック（JALパック）は、国内航空券と宿泊がセットになった「JALダイナミックパッケージ」で5月26日から6月8日までタイムセールを開催する。「期間限定タイムセール！」と記載のある全方面の全発地のプランが対象となる。出発期間は5月27日から2027年4月25日宿泊分まで。1グループ最大3万円が割引となるクーポンも配布する。5月26・27日は、7月31日出発分までの一部プランをさらに割安で販売する。「いち押しレンタカー」で