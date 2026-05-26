今回ご紹介するのは、アニメ『STEINS;GATE（シュタインズ・ゲート）』。【写真集】あの場所も、この場所も、あのドリンクも秋葉原でシュタゲ聖地巡礼日本有数の電気街にして"オタクの街"、秋葉原が舞台の同作の魅力とは？そして、その"聖地"に広がる光景とは？作品のファン・福田が、語ります。≪STEINS;GATEのあらすじ≫舞台は2010年の秋葉原。自称「狂気のマッドサイエンティスト」である大学生・岡部倫太郎は、自身が立ち