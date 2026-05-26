【モデルプレス＝2026/05/26】ソロアーティストのキタニタツヤが5月25日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「キタニタツヤのオールナイトニッポン0（ZERO）」（毎週火曜／深夜3時〜）に出演。番組が6月末をもって終了することを報告した。【写真】キタニタツヤ、終了報告放送での貴重ショット◆キタニタツヤ「ANN0」6月末で終了キタニは、放送中盤に「ここで番組からのお知らせがあります」と切り出し、「来月6月29日の生放送