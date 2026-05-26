比嘉姉妹シリーズ最新作「ざんどぅまの影」を出した作家の澤村伊智さんホラー小説界に新風を吹き込んだ澤村伊智さんの「ぼぎわんが、来る」に始まる比嘉（ひが）姉妹シリーズの新作「ざんどぅまの影」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）が刊行された。沖縄のユタの血をひく霊能者姉妹の祖母の時代を舞台にした「シリーズ・ゼロ」と言える物語。正体不明の怪異の恐怖を描くと共に、現代史の暗部に切り込んでいる。「父方の祖父母が戦前に沖縄