今回は、夫が花束を手に帰宅したら、妻も子どもも消えていたエピソードを紹介します。同僚の言葉に危機感を覚え…「子どもが生まれて以来、妻との関係は良くありません。妻は、俺がちょっとソファで寝転んでいるだけで文句を言ってくるし、育児や家事をしろってうるさいんです。そんなある日、家庭の話を同僚にしたら、『お前離婚されるかもよ？』と脅され、危機感を覚えました。そこで花束を買って妻に渡すことにしました。『俺っ