富山県内の梅雨入りを前に洪水に備えようと、富山河川国道事務所が水位・雨量観測所の点検を行いました。きょうは、9つの水位・雨量観測所で、水防警報などの目安となる、水位や雨量を観測する機器が正常に動くかを点検しました。このうち富山市の神通川にかかる神通大橋の水位観測所では、川の中や橋の上に設置された水位計が正しく測定できているかを確認しました。富山河川国道事務所は、今月28日からの新しい防災気象情報に応