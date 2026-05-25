中国共産党中央紀律検査委員会（中央紀委）と中国国家監察委員会（国家監委）は23日、公式ウェブサイトを通じて中華全国総工会党組書記の徐留平氏を重大な規律違反および法律違反の疑いで取り調べ中と発表した。中央紀委は中国共産党の、国家監委は中国政府の「最高反汚職機関」で、実際には一体化して活動している。取り調べの対象になった徐氏は長年にわたり、中国最大クラスの軍需企業である中国兵器装備集団の高級幹部を務め、