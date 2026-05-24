香川県高校総体2026 【香川県高校総体2026】香川県高校総体は大会第2日となる24日、自転車競技の7種目が小松島競輪場(徳島・小松島市)で行われました。 男女ともにいずれの種目でも高松工芸の選手が1位を獲得し、総合成績でも119点を獲得した高松工芸が6年連続28回目の優勝を果たしました。