水瓶座・女性の運勢 家族と再び衝突しやすい時期が来ています。現在の水瓶座は、新たな挑戦意欲が再び上昇するタイミング。いままでは「やりたいことは見えていても、まずどう動くべきかがわからなかった」のかも。が、それに関する新たなひらめきを得やすいのがいまで、気分は高揚するでしょう。いまはそれを支援しタッグを組める誰かも身近にいそうなので、刺激しあいながら前進が可能です。ただ、いまの水瓶座は仕事運も好調で