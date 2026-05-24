セブン‐イレブンの人気シリーズ「セブンプレミアム マカロンアイス」が発売10周年♡記念すべき第50弾商品として、「セブンプレミアム マカロンアイス フランボワーズ」が2026年5月26日（火）より数量限定で登場します。ラズベリー果汁を使用した甘酸っぱい味わいと、華やかなピンクカラーが魅力。さらに、運が良ければ“ハート柄”に出会える遊び心も詰まった特別仕様です♪ 10周年限定の特