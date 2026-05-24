セブンプレミアムのマカロンアイス新作♡ピンク色の限定フランボワーズに注目

セブン‐イレブンの人気シリーズ「セブンプレミアム マカロンアイス」が発売10周年♡記念すべき第50弾商品として、「セブンプレミアム マカロンアイス フランボワーズ」が2026年5月26日（火）より数量限定で登場します。ラズベリー果汁を使用した甘酸っぱい味わいと、華やかなピンクカラーが魅力。さらに、運が良ければ“ハート柄”に出会える遊び心も詰まった特別仕様です♪

10周年限定の特別デザイン♡

「セブンプレミアム マカロンアイス フランボワーズ」は、シリーズ10周年を記念したアニバーサリー限定商品。

今回初めてアイス部分にもラズベリー果汁を使用し、マカロン全体を華やかなピンク色で統一しました。

ころんと可愛い見た目は、思わず写真を撮りたくなるビジュアル♡さらに、マカロン生地に“ハート柄”が入ったレアバージョンが隠れていることも。

開封する瞬間までワクワク感を楽しめる、ご褒美スイーツに仕上がっています。

キル フェ ボンの夏タルト♡桃・メロン・マンゴーが彩る贅沢スイーツ

どこから食べても果実感たっぷり

アイス部分にはラズベリー果汁を使用し、甘酸っぱく爽やかな味わいに。さらに中には濃厚なラズベリーソースをたっぷりと充填し、どこを食べてもフルーツ感をしっかり堪能できます。

もっちり食感のマカロン生地と、なめらかなアイス、みずみずしいソースが絶妙にマッチ。

ひと口食べるたびに、ラズベリーの香りと酸味がふわっと広がり、贅沢なスイーツタイムを演出してくれます♪

※ラズベリー＝フランボワーズ

商品情報をチェック♪

セブンプレミアム マカロンアイス フランボワーズ

価格：300.24円(税込)

【発売日】2026年5月26日（火）～順次発売

【販売エリア】全国のセブン‐イレブン店舗

※数量限定

10周年の特別な味を楽しんで♡

「セブンプレミアム マカロンアイス フランボワーズ」は、シリーズ10周年を彩る特別感たっぷりの限定スイーツ。

甘酸っぱいラズベリーの味わいと、可愛いピンクカラー、さらにハート柄のサプライズまで楽しめる、今だけの一品です♡

数量限定販売なので、気になる方はぜひ早めにセブン‐イレブンでチェックしてみてください♪