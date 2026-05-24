◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２４日・東京ドーム）巨人が阪神戦との３連戦最終戦のスタメンを発表した。丸佳浩外野手が１５日以来、７試合ぶりに先発出場する。２３日に今季初めて１軍に昇格した浅野翔吾外野手は「６番・中堅」でスタメンに名を連ねた。クリーンアップにはトレイ・キャベッジ外野手、ボビー・ダルベック内野手、大城卓三捕手が入った。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１（右）丸２（