これまで数々のヒット作を生み出してきたテレビ朝日の木曜ドラマにこの夏、かつてない空港エンターテインメント『大空港〜GATE24〜』が誕生。主演を務めるのは、約1年半ぶりのドラマ出演で、テレビ朝日系連続ドラマでは初主演となる趣里だ。（株）TSI NANO universe国の境界線（ボーダー）となる空港を舞台に、趣里演じる鋭い観察眼を持つ税関職員をはじめ、各省庁から寄せ集められたメンバーから成る新設チームが“最強の門番”へ