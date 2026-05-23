【モデルプレス＝2026/05/23】アーティストのあのが23日、自身のX（旧Twitter）を更新。“嫌いな芸能人”の実名告白をめぐり、物議を醸していた自身の冠番組「あのちゃんねる」（テレビ朝日系／毎週月曜深夜0時15分〜）を降板すると宣言した。【写真】紅白出演美女「芸術作品みたい」と話題の美脚ショット◆あの「あのちゃんねる」降板を表明あのは「あのちゃんねるとは『この表現は嫌です』や『これはゲストの方が大変な思いする