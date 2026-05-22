東芝ライフスタイル株式会社は、俳優・反町隆史さんを起用したエアコン新CM「セイカツ家電大実験（エアコン）」篇を5月22日より全国で放映開始しました。CMでは、同社独自の「無風感空調（冷房）」をテーマに、ティッシュを使った実験を実施。風を感じにくいにもかかわらず涼しいという特徴に、反町さんが驚く様子が描かれています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■反町隆史の「素」のリアクションをその