住宅ローンを組むとき、変動金利は多くの人が検討する選択肢の一つです。毎月の返済額を抑えやすい一方で、将来の金利変動が気になり、どのように考えればよいのか迷う人もいるでしょう。特に、家計や教育費、老後資金などを夫婦で考える家庭では、今の負担と将来の備えをどう両立するかが大切になります。 そこで本記事では、変動金利で住宅ローンを組んだ場合の返済額の低さと将来の金利上昇リスクの考え方に