警察の仕事について理解を深めてもらおうと職業体験会が開かれ、大分県佐伯市の中学生が犯人の似顔絵作りに挑戦しました。 【写真を見る】犯人の似顔絵作成に中学生が挑戦警察の職業体験会大分・佐伯市 佐伯市の昭和中学校では、様々な職種を知り進路選択の幅を広げてもらおうと職業体験会を実施しています。 20日に開かれた警察の体験会には、全校生徒およそ180人が参加。警察官の指導を受けてひったくり事件の容疑者を割