5月19日、女優・小泉今日子と俳優・豊原功補が破局していたことを『WEB女性自身』が報じた。小泉と豊原の関係が明るみになったのは、2015年のことだった。当時、豊原は妻子がおり、2人は不倫関係とされていた。その後、2018年に小泉が所属事務所から独立する際、個人事務所の立ち上げとともに、《俳優豊原功補氏は同じ夢を追う同士だと思っております。また一部の週刊誌などで報道されている通り恋愛関係でもあります》と、豊