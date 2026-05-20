◇プロ野球セ・リーグ 阪神ー中日(20日、甲子園)阪神の先発・茨木秀俊投手が、2回4失点で降板となりました。プロ4年目の茨木投手は初回、先頭に四球を与え、送りバントで1アウト2塁のピンチを招くと、3番・板山祐太郎選手に先制のタイムリーヒットを許し、1点を献上します。2回はテンポよく7番・8番を打ち取り2アウトとしますが、9番のマラー投手にヒットを許すと、次打者に四球を与え1、2塁のピンチを背負います。ここで2番・山本