【バナナ アフォガート フラペチーノ】 5月27日 発売予定 価格：お持ち帰り 687円 店内利用 700円 ※Tallサイズのみ スターバックス コーヒー ジャパンは、「バナナ アフォガート フラペチーノ」を5月27日より発売する。価格はお持ち帰りが687円、店内利用が700円（Tallサイズのみ）。 「バナナ アフォガ