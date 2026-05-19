ダービー（３１日・東京、芝２４００メートル）への出走を予定している京都新聞杯７着のエムズビギン（牡３歳、栗東・友道）はゴンサルベスと新タッグを組むことが１９日、分かった。管理する友道師が明かした。同騎手は２日から短期免許で騎乗しており、先週までで５勝を挙げている。友道師は「（１週前追い切りを行う）木曜日（２１日）に乗りにきます。馬自体は１回使って体が締まってきて良くなっていますよ」と口にした。