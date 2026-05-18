AKB48佐藤綺星（21）が18日、Xを更新。プロ野球・横浜DeNAベイスターズのオフィシャルパフォーマンスチーム「diana」との再共演を喜んだ。5月27日のオリックスとの交流戦で開催される「推せ推せ！YOKOHAMA☆IDOL SERIES 2026」の企画として、dianaとのスペシャルコラボが決定した。発表を受けて、佐藤は「昨年に引き続きdianaさんとコラボさせていただきます」と報告。「来年もできたらいいなと思っていたことが実現してとても嬉し