2026年4月8日、トヨタが「レクサス」ブランドの高性能モデルである「RC F」および「GS F」のリコールを発表しました。 このようなリコールは珍しくありませんが、自動車メーカーから自社の車両に対するリコールが発表されることは珍しくありません。 では、もし自分の愛車が突然リコール対象となった場合、具体的にどのような対応が必要になるのでしょうか。 リコールを放置する