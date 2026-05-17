「エンゼルス−ドジャース」（１６日、アナハイム）

ドジャース・大谷翔平投手が「１番・指名打者」で先発出場した。

三回１死の第２打席はストライクを見逃して、２、３球目はボール。４球目は低めスプリットを空振り。５球目はファウルを自打球で左足の膝付近に当てて「あぁー！」と叫んで痛がる場面もあった。それでも６球目のファウルを挟んだ後、外角変化球を見極めてフルカウントとして四球を選んだ。

続くベッツの打席で今季６個目の二盗を決めて、ベッツのライトフライで三塁へ。痛みを感じさせない激走を見せた。

エンゼルス先発のソリアーノに対して、初回の第１打席は四球を選んだ。続くベッツの左翼線への安打で三塁へ。１死後にスミスの右犠飛で先制のホームを踏んだ。

大谷は１２日・ジャイアンツ戦で１２試合５３打席ぶりの７号ソロを含む２安打を記録した。１３日・同戦は球団方針により、投手専念で先発。７回無失点で３勝目を挙げた。

１４日・同戦は疲労軽減のため、今季４４試合目で初めてスタメンを外れ、代打として待機。そのまま出番がなかった。３日ぶりに打者として出場した１５日・エンゼルス戦は左翼へあと約４メートルで本塁打となるエンタイトルツーベースを放ち、メジャー通算２００二塁打を記録していた。

今季の大谷はこの試合まで打率・２４０、７本塁打、１７打点、５盗塁を記録している。

この試合でドジャースはチームトップの５勝を挙げている左腕のロブレスキーが先発し、４連勝を狙っている。